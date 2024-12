Gründungsparteitag in MV: BSW wählt seine Führungsspitze Stand: 07.12.2024 07:02 Uhr Bei der Wahl um die Führung des BSW-Landesverbandes in Mecklenburg Vorpommern tritt offenbar Friedrich Straetmanns gegen Toralf Herzer an. Die Presse wird beim Gründungsparteitag weitgehend ausgeschlossen.

In Parchim will das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) heute den Landesverband Mecklenburg-Vorpommern gründen. Die bis zu 50 Mitglieder wollen außerdem eine Führungsspitze wählen und die Kandidatenliste für die Bundestagswahl bestimmen. Die Parteispitze um Namensgeberin Wagenknecht will offenbar den Ex-Bundestagsabgeordneten der Linken, Friedrich Straetmanns, an die Spitze der Landespartei bringen.

Wahl unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Straetmanns ist Staatssekretär im Justizministerium von Mecklenburg-Vorpommern und wechselte nach dem Erfolg bei der Europa- und Kommunalwahl ins BSW. Gegen ihn antreten will der Chef der Rostocker Bürgerschaftsfraktion, Toralf Herzer. Im Vorfeld kritisierten einige Mitglieder, der Gründungsparteitag sei zentral von der Parteispitze in Berlin aus gesteuert. Die will für wesentliche Teile - beispielsweise bei der Vorstandswahl - die Öffentlichkeit ausschließen.

Journalistenverband: Eingriff in die Pressefreiheit

Der Deutsche Journalistenverband kritisierte das als Eingriff in die Pressefreiheit. "Öffentlichkeit und Pressefreiheit sind Grundpfeiler der Demokratie", erklärte Landesgeschäftsführerin Corinna Pfaff. Dazu passe nicht, die Medien von wichtigen Entscheidungsprozessen gerade bei der Gründung einer Partei auszuschließen. Die Praxis werfe Fragen nach dem Demokratieverständnis der noch junge Partei auf.

