Stand: 27.07.2024 08:06 Uhr Ueckermünde: Tierpark erhält Fördergeld für Klimawald

Der Tierpark Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) will im nächsten Jahr einen etwa fünf Hektar großen Klimawald pflanzen. Die Bundesstiftung Ehrenamt mit Sitz in Neustrelitz übergab dazu am Freitag einen Förderscheck in Höhe von 88.000 Euro. Entstehen soll ein Mischwald aus mehr als 7.000 einheimischen Bäumen und Sträuchern, der zum einen Vögeln und Insekten Unterschlupf bieten und zum anderen Wasser speichern soll. Angelegt wird der Wald in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helfern der Region.