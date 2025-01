Stand: 12.01.2025 09:32 Uhr Ueckermünde: Landkreis ruft Hochwasserwarnung Stufe II aus

Für den Bereich des Kleinen Stettiner Haffs in Ueckermünde (Kreis Vorpommern-Greifswald) wurde am Sonntag die Hochwasseralarmstufe II festgelegt. Das ist die dritthöchste von vier möglichen Warnstufen. In Ueckermünde wurde die Schwelle des Pegelstandes von 600 Zentimeter um zwei Zentimeter überschritten. Einwohner sollten ihre Fahrzeuge von Parkplätzen in Uferzonen entfernen und sich nicht in diesen Bereichen aufhalten, warnt der Landkreis. Die Pegelstände waren in der Nacht zu Sonntag gestiegen. Im Verlauf des Sonntags wird erwartet, dass sie wieder sinken. Entlang der Uecker sind mehrere Wiesen und Uferzonen überschwemmt.

