Ueckermünde: Investoren für Hotelneubau gefunden

Für ein geplantes Hotelprojekt in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) soll es zwei Investoren geben. Allerdings ist unklar, ob das Hotel, wie geplant, 200 Betten, haben wird oder kleiner gebaut wird. Ein Bauantrag liegt noch nicht vor. Es soll aber Gespräche mit den Behörden geben, so Ueckermündes Stadtpräsident Kriewitz. Damit seien auch die Voraussetzungen für das Zustandekommen eines Kaufvertrages für das Baugrundstück noch nicht gegeben. Die Stadt hat dafür 5,3 Millionen Euro eingeplant. Das Projekt steht in der Kritik, weil sich die Planungen in die Länge ziehen.

