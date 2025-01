Stand: 06.01.2025 17:58 Uhr Ueckermünde: Hotelneubau am Haffstrand vor dem Aus

Das Hotelprojekt am Haffstrand in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) steht kurz vor dem Aus. Die Stadt will rechtlich prüfen lassen, wie sie aus dem Kaufvertrag mit dem Investor aussteigen kann. Immer wieder hatte er angekündigt einen Bauantrag zu stellen, dies aber nicht getan, so Bürgermeister Jürgen Kliewe (parteilos). Die Stadt Ueckermünde erhoffte sich aus dem Verkauf des Grundstücks am Haffstrand fünf Millionen Euro. Die Zahlung ist aber laut Kaufvertrag an mögliche Förderzusagen geknüpft. Die Anträge dafür hat der Investor aber ebenfalls nicht gestellt.

