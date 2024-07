Stand: 26.07.2024 07:58 Uhr Ueckermünde: Hafftage beginnen mit Feuerwerk

In Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) beginnen am Freitag die 58. traditionellen Hafftage. Mit einem Feuerwerk wird das Wochenende am Abend offiziell eröffnet. Das Zentrum des Festes bilden der Ueckerpark und der Stadthafen, wo das polnische Marineschiff, die Pommern-Kogge "Ucra", die Jugendsegelyacht "Greif von Ueckermünde" und der Seenotrettungskreuzer "Berthold Beitz" Open Ship-Angebote sowie Ausfahrten bieten. Am Sonnabend wird die traditionelle Regatta "Blaues Band vom Stettiner Haff" ausgetragen. Außerdem steht ab 18 Uhr der Ueckermünder Abendlauf auf dem Programm. Zudem bieten bis Sonntag Händler ihre Waren an und es gibt zahlreiche kulturelle Veranstaltungen. Tageskarten kosten fünf Euro, das Wochenendticket neun Euro. In Ueckermünde sind wegen der Hafftage Straßen gesperrt. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, die Parkplätze am Busbahnhof, am Neuen Bollwerk, An der Volksbühne und in der Gartenstraße zu nutzen.

