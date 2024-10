Stand: 31.10.2024 09:29 Uhr Über 40.000 Besucher auf der Höhenburg in Burg Stargard 2024

Rund 40.000 Menschen besuchten in diesem Jahr die nördlichste Höhenburg Deutschlands in Burg Stargard (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Das sind 5.000 Besucher mehr als im vergangenen Jahr. Das teilte Stefanie Gronow von der Stadtverwaltung mit. Besonders viele Besucher kamen demnach zu Messen, Märkten und Konzerten. Beliebt seien auch die regelmäßigen Führungen an Wochenenden, heißt es. Die Höhenburg ist das älteste weltliche Bauwerk in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wurde vor etwa 800 Jahren vom Markgrafen von Brandenburg als Verwaltungssitz errichtet. Die Anlage besteht aus elf Gebäuden. Der Burgturm bietet einen Ausblick bis nach Neubrandenburg - und bei guter Sicht bis in das 20 Kilometer entfernte Woldegk. Die Höhenburg Stargard öffnet wieder am ersten April 2025 - dann mit neuem gastronomischen Service.

