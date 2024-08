Stand: 28.08.2024 07:44 Uhr Trinkwasserleitung beschädigt: Neddemin und Ganzkow betroffen

In den Orten Neddemin und Ganzkow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) war am Dienstag die Trinkwasserversorung unterbrochen. Am Morgen war bei Bauarbeiten die Hauptleitung beschädigt worden, teilte eine Sprecherin der Neubrandenburger Stadtwerke mit. Etwa 300 Kunden hatten bis zum Abend kein Wasser. Sie wurden unter anderem mit Durchsagen über einen Lautsprecherwagen informiert. Am Neddeminer Gemeindehaus wurde ein Wasserwagen zur Notversorgung bereitgestellt. Auch wenn der Schaden behoben ist, werden die Betroffenen gebeten, das Wasser abzukochen, bevor sie es verwenden. Am Vormittag sollen zur Sicherheit Proben genommen und analysiert werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte