Trickbetrüger erbeuten 13.000 Euro in Friedland

In Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat sich nach einem anonymen Anruf eine 68-jährige Frau bei der Polizei gemeldet. Eine männliche Stimme hatte sich am Telefon als Kriminalpolizist vorgestellt. Er erzählte, dass ihrem angeblichen Enkel Haft wegen eines schweren Unfalls drohe, außer er zahle 75.000 Euro Kaution. Daraufhin übergab die 68-Jährige 13.000 Euro an eine etwa 30 Jahre alte Frau. Erst danach meldete sie sich bei der Polizei. Immerwieder warnt die Polizei vor solchen Betrugsmaschen mit Schockanrufen. Sie verlange niemals eine Kaution, heißt es.

