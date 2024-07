Stand: 26.07.2024 07:09 Uhr Reitturnier in Wildberg: 140 Reiter am Start

Beim traditionellen Reitturnier in Wildberg bei Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) treten an diesem Wochenende 140 Reiterinnen und Reiter in unterschiedlichen Disziplinen an. Im Mittelpunkt stehen Dressur- und Springreiten. Bis Sonntag stehen insgesamt 27 Prüfungen und Wettkämpfe auf der Agenda - 15 davon auf dem Springplatz. Hier werden Prüfungen bis zur mittelschweren Klasse ausgetragen. Um auch junge Menschen für das Geländereiten zu begeistern, gibt es einen neuen Wettbewerb: den Cross-Country-Future-Cup. Dieser bestehe aus den Wettbewerben Dressur und Stilspringen mit Geländehindernissen, so die Veranstalter. Außer den Wettbewerben für die erfahrenen Reiterinnen und Reiter gibt es auch in diesem Jahr einen Wettbewerb am Führzügel für Kinder. Rund 140 Reiterinnen und Reiter haben sich angemeldet. Für den gastgebenden Verein RFV Wildberg gehen Collin Hagen, Nancy Kermes und Selina Schneider an den Start.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 26.07.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte