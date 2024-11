Stand: 13.11.2024 06:47 Uhr Touristikertreffen in Stavenhagen nach drei Jahren Pause

In Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) kommen am Mittwoch rund 85 Touristiker aus der Seenplatte zusammen. Drei Jahre lang pausierte das Branchentreffen. Am Vormittag haben Betreiber von Ferienwohnungen, Hotels oder Restaurants die Möglichkeit, selbst touristische Angebote kennenzulernen: sie können zum Beispiel die Ivenacker Eichen und das Reuter-Literaturmuseum besichtigen. Am Nachmittag diskutieren die Hoteliers und Gastronomen, unter anderem darüber, welche Lösungen es für Personalmangel in der Küche und fehlende Einkaufsmöglichkeiten gibt. Es geht auch darum, wie die mehr als 20 Tourist-Informationen in der Seenplatte ihr Wissen besser miteinander teilen und wie KI helfen kann, Internetseiten sichtbarer zu machen. Voneinander lernen sei das Ziel, so der Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte. Der hat das Branchentreffen erstmalig gemeinsam mit dem Regionalen Unternehmernetzwerk Mecklenburgische Schweiz organisiert.

