Tödlicher Unfall: Junger Mopedfahrer bei Waren verstorben

Ein Jugendlicher ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall zwischen Levenstorf und Hinrichshagen bei Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) tödlich verunglückt. Der 17-Jährige fuhr mit seinem Moped in eine Kurve und kollidierte dabei frontal mit einem Transporter. Bei dem Zusammenstoß fing seine Maschine Feuer. Der junge Mann verletzte sich so schwer, dass selbst sofortige Reanimationsmaßnahmen nicht halfen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft ordnete den Einsatz eines Unfallsachverständigen an. Die Straße war für drei Stunden voll gesperrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte