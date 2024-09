Stand: 04.09.2024 18:45 Uhr Thomas Gesswein (CDU) neuer Stadtpräsident in Neubrandenburg

Thomas Gesswein (CDU) ist neuer Stadtpräsident in Neubrandenburg. Die Stadtvertretung wählte den 63jahrigen mit 33 von 39 möglichen Stimmen. Sein Gegenkandidat Bernd Herrmann (Wählergemeisnchaft Projekt Neubrandenburg) erhielt sechs Stimmen. Gesswein ist seit 2015 Ratsherr in der Neubrandenburger Stadtvertretung. Als seine Stellvertreter wurden Jens Kreutzer (BSW) und Roman Oppermann (SPD) gewählt. Die AfD, die bei der Kommunalwahl in Neubrandenburg mt 21,5 % der Wählerstimmen stärkste Kraft geworden war, ging leer aus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte