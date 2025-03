Stand: 02.03.2025 13:24 Uhr Theaterpreis für Laura Scherwitzl

Die Sängerin Laura Scherwitzl hat den Neustrelitzer Theaterpreis „Verbeugung“ bekommen. Gewürdigt wird ihre künstlerische Gesamtleistung, teilte der Förderverein Landestheater Mecklenburg mit, der den Preis vergibt. „Scherwitzl singt, tanzt und spielt sich immer wieder in die Herzen der Zuschauer. In den Genres Oper, Operette und Musical überzeugt sie Kritik und Publikum seit Jahren“, heißt es. Die gebürtige Wienerin ist seit 2016 fest am Landestheater Neustrelitz engagiert. Dort war sie zuletzt unter anderem als Roxie Hart im Musical „Chicago“ und als Adele in der „Fledermaus“ zu sehen. Auf der Bühne auf dem Neustrelitzer Schlossberg gab sie außerdem die Franzi im „Walzertraum.“

