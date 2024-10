Sendedatum: 09.10.2024 09:30 Uhr Sturz aus dem Krankenbett: Witwe erhält Schmerzensgeld

Der Mann lag wegen einer Krebserkrankung im Krankenhaus in der Mecklenburgischen Seenplatte. In dieser Zeit ist er mehrmals aus dem Bett gefallen. Kurze Zeit verstarb der Mann im Alter von Anfang 70. Die Witwe klagte, weil sie annahm, dass die Stürze zum Tod geführt haben. Sie forderte anfangs 5.000 Euro Schmerzensgeld. In einem Vergleich hat man sich jetzt geeinigt. Fest steht jedoch, dass die Todesursache ursächlich nicht bei den Stürzen sondern vielmehr bei der Krebserkrankung lag. Dennoch zahlt das Krankenhaus 1.000 Euro und übernimmt auch die Prozesskosten, so ein Sprecher des Landgerichtes Neubrandenburg.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte