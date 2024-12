Stand: 13.12.2024 14:49 Uhr Straßensperrung und Schüsse in Neubrandenburg wegen Wildschwein

In der Neubrandenburger Oststadt hat Freitagmorgen ein Wildschwein für Aufregung gesorgt. Zunächst rammte es die Beifahrertür eines PKW. Die Beifahrerin, eine 40-jährige Frau, wurde durch die Kollision verletzt. Das Wildschwein ebenfalls. Nach dem Unfall lief das Tier wild umher. Auf die Polizisten vor Ort lief es immer wieder aggressiv zu. Die Beamten wollten das Tier wegen seiner Verletzungen erschießen. Da sie das nicht einfach mitten im morgendlichen Berufsverkehr tun konnten, sperrten sie den Bereich des Unfallsorts, die Carlshöher Straße, ab. Das Wildtier konnte dann erlöst werden. Am Auto, in das das Schwein gelaufen war, entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 13.12.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte