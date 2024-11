Stand: 15.11.2024 16:28 Uhr Strasburg: Fahrgast klaut Krankentransport-fahrer Geldbörse

Eine 52-jährige Deutsche aus Strasburg (Landkreis Vorpommern Greifswald) soll einem 64-Jährigen aus Eggesin die Geldbörse gestohlen haben. Das teilte die Polizei mit. Nach ersten Ermittlungen war der Mann mit der Verdächtigen als Krankentransportfahrer unterwegs. Während der Fahrt bemerkte er, dass seine Geldbörse weg war. Als er die Frau darauf ansprach, reagierte sie empört und wies den Vorwurf zurück. Später zeigte der Mann den Diebstahl an. Die Polizei fand schließlich Geld und Bankkarten des Geschädigten in der Wohnung der 52-Jährigen in Strasburg. Sein Portemonnaie lag bereits in einer Mülltonne.

