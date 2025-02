Stand: 12.02.2025 12:14 Uhr Stoplerschwelle in Pasewalk erinnert an Nazi-Opfer

Am Gleis 4 des Bahnhofs in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist eine Stolperschwelle zur Erinnerung an 13 frühere jüdische Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt verlegt worden. Sie waren dort am 12. Februar 1940 von den Nationalsozialisten in einen Personenzug nach Stettin gezwungen und gemeinsam mit mehr als 1.000 weiteren Menschen nach Lublin deportiert worden. Keiner von ihnen überlebte. Die Schwelle wurde vom Künstler Gunter Demnig und dem Förderverein des Museums der Stadt verlegt. Bei der Zeremonie waren etwa 40 Personen dabei, u.a. mehrere Angehörige der Pasewalker Opfer. In der Stadt erinnern Stolpersteine an insgesamt 87 jüdische Menschen, die während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ums Leben gekommen waren.

