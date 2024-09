Stand: 26.09.2024 17:33 Uhr Stavenhagen: Mehr Bewerbungen für Reuter-Literaturpreis

Für den Fritz-Reuter-Literaturpreis sind in diesem Jahr 15 Bewerbungen eingegangen. Das sind drei mehr als im Vorjahr, heißt es vom Stavenhagener Fritz-Reuter-Literaturmuseum. Dieses vergibt den Preis seit 1999 jährlich, zusammen mit der Stadt Stavenhagen. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert und für neue Literatur in niederdeutscher Sprache, oder für sprach- und literaturwissenschaftliche Arbeiten vorgesehen. Die Ehrung erfolgt traditionell am 7. November, dem Geburtstag Reuters. Er stammt aus Stavenhagen und gilt als bekanntester Schriftsteller, der seine Werke in niederdeutscher Sprache verfasst hat.

