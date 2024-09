Stand: 03.09.2024 16:15 Uhr Stavenhagen: Theatergruppe spendet für Wünschewagen

Die Theatergruppe in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat dem Arbeiter-Samariter-Bund Mecklenburg-Vorpommern, ASB, eine Spende in Höhe von rund 3.000 Euro übergeben. Das Geld soll ausschließlich dem Wünschewagen des ASB zugute kommen. Mit dem Wünschewagen erfüllt der ASB unheilbar kranken Menschen einen letzten Wunsch. Mehr als 600 mal ist das bisher passiert. Die am häufigsten geäußerte Bitte: Noch einmal die Füße in die Ostsee halten. Die 3.000 Euro hat die Theatergruppe in Stavenhagen während der Reuterwoche gesammelt. An zwei Abenden führte das neu gegründete Laien-Ensemble das Stück "Uns Hüsung" vor mehr als 4.000 Besuchern auf.

