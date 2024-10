Stand: 09.10.2024 13:24 Uhr Stavenhagen: Reuter-Museum erhält privates Reuter-Archiv

Das Fritz-Reuter-Literaturmuseum in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) übernimmt bis zum Jahresende die Bestände des größten privaten Fritz-Reuter-Archivs aus Berlin. Die feierliche Vertragsunterzeichnung dazu fand in Stavenhagen zwischen Archivinhaber Hans-Joachim Griephan und dem Bürgermeister von Stavenhagen, Stefan Guzu (parteilos), statt. Das teilte das Literaturmuseum mit. Damit kommen 120 laufende Regalmeter mit einem Materialien aus den vergangenen 50 Jahren zum niederdeutschen Dichter Fritz Reuter (1810-1874) in seine Geburtstadt. Nunmehr könnten in Stavenhagen verschiedenste Facetten der Reuter-Forschung nachvollzogen werden, auch unter dem Blickwinkel verschiedener politischer Systeme und Herangehensweisen, hieß es. Hans-Joachim Griephan verbrachte den Angaben zufolge seine Kindheit im mecklenburgischen Malchin. 1985 übernahm er die Präsidentschaft der Fritz-Reuter-Gesellschaft und veranlasste in dieser Funktion deren Umzug von Lübeck nach Neubrandenburg. Auf Initiative von Griephan entstand laut Mitteilung 1991 der Förderverein Reuter-Museen zur Unterstützung der vier Reuter-Museen in Stavenhagen, Eisenach, Neubrandenburg und Dömitz. Er ist Gründer und Inhaber des Fritz-Reuter-Literaturarchivs in Berlin. Er gilt als bedeutender Autographen-Sammler zur Literatur des 19. Jahrhunderts.

