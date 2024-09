Stand: 26.09.2024 10:42 Uhr Stadtwerke Neubrandenburg warnen vor Haustürgeschäften

Die Neubrandenburger Stadtwerke neu.sw (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ) warnen vor unseriösen Geschäftspraktiken. Derzeit würden sich vermehrt wieder Kunden melden, die von "aggressiven Haustürgeschäften" berichten, so eine Sprecherin. Dabei sollen sich fremde Personen bei Kunden melden und sich als Mitarbeiter von neu.sw ausgeben. So werde versucht, an Kundendaten zu kommen und Internetgeschäfte abzuschließen. Die Stadtwerke haben dazu erklärt, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter grundsätzlich keine Haustürgeschäfte machen.

