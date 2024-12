Sendedatum: 23.12.2024 09:30 Uhr Stadtbusse in Neubrandenburg fahren nach Ferienfahrplan

In Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) fahren die Stadtbusse nach einem Ferienfahrplan. Das bedeutet, dass die Busse in größeren Abständen als an Schultagen abfahren, in der Hauptverkehrszeit zum Beispiel alle 20 statt alle 15 Minuten. Die Neubrandenburger Verkehrsbetriebe begründen die Einführung mit einem geringeren Bedarf während der Ferienzeiten. An Schultagen sollen stattdessen die Hauptlinien, zum Beispiel Richtung Oststadt und Lindenberg, verstärkt werden. Der Ferienfahrplan ist neu und gilt von heute an bis zum 3. Januar ausschließlich an Arbeitstagen erstmals in Neubrandenburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 23.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte