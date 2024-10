Stand: 31.10.2024 10:03 Uhr Slawendorf Neustrelitz hat 10.000 Besucher weniger als 2023

Gut 20.000 Gäste haben in diesem Jahr das Slawendorf in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) besucht. Das sind fast 10.000 weniger als im Vorjahr. Die rückläufige Tendenz führt der Betreiber vom Verein ProKultur Berlin auf den allgemein abnehmenden Konsum der Verbraucher zurück. Außerdem gebe es keine Anbindung des Slawendorfes an den öffentlichen Personennahverkehr. Das sei ein Handicap, so Geschäftsführer Lehmann. Das Slawendorf ist am Donnerstag zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet und dann bis zum Frühjahr 2025 geschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 31.10.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte