Skaterhockey: Neubrandenburg gewinnt Landesliga-Titel

Die Männer der Neubrandenburg Blizzards haben zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den Titel in der Skaterhockey-Landesliga gewonnen. Im Finale setzten sie sich am Donnerstag vor mehr als 100 Zuschauern in heimischer Halle mit 10:8 gegen die Red Devils aus Berlin durch. Zwischenzeitlich führten die Neubrandenburger schon mit 6:2, kurz vor Spielende wurde es beim 9:8 noch einmal spannend. Die Entscheidung fiel fünf Sekunden vor Abpfiff. Den Siegerpokal durfte Blizzards-Kapitän Paul Reimann direkt im Anschluss hochstemmen. Skaterhockey ist die Sommervariante des Eishockeys, allerdings sind die Spieler dabei auf Inline-Skates unterwegs. Im November geht es für die Blizzards auf dem Eis weiter, dann beginnt die neue Saison in der Ostseeliga.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte