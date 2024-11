Stand: 01.11.2024 12:11 Uhr Selbsthilfegruppen sollen vom Neubrandenburger Spendenlauf profitieren

Die Organisatorinnen des Frauenlaufs in Neubrandenburg - einem Spendenlauf zugunsten von Brustkrebspatientinnen - wollen in Zukunft auch Selbsthilfegruppen finanziell unterstützen. Das gesammelte Geld wurde bislang vor allem in die onkologische Praxis des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums investiert. Unter anderem wurde ein Kältegerät gekauft, das Schmerzen während der Chemotherapie lindern soll, so eine Sprecherin des Klinkums. Weiterhin wurden die Räumlichkeiten, in denen die Patientinnen ihre Chemotherapie erhalten, neu gestaltet. Beim diesjährigen Frauenlauf haben knapp 1.600 Frauen mitgemacht, es wurden mehr als 18.000 Euro gesammelt. Der nächste Termin ist der 04. Mai 2025.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 01.11.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte