Stand: 15.11.2024 18:04 Uhr Seenplatte: Falsche Handwerker unterwegs

Die Polizei warnt im Kreis Mecklenburgische Seenplatte vor falschen Handwerkern, die zum Beispiel Dachreparaturen, Pflaster- oder Gartenarbeiten anbieten - für Wucherpreise oder viel mehr Geld als abgesprochen. Es gebe zwei gängige Maschen. Zum einen das klassische Haustürgeschäft. Dabei sind in der Region - jüngst im Bereich Röbel - Männer aufgefallen, die zum Beispiel mit Autos mit ungarischen oder polnischen Kennzeichen in Dörfern unterwegs sind. Sie bieten vor allem älteren Menschen an, zum Beispiel die Dachrinne zu säubern, Pflastersteine auszubessern oder Gartenarbeiten zu übernehmen. Zum anderen schalten die Betrüger in lokalen Zeitungen bunte Anzeigen für ihre Dienstleistungen oder hinterlassen in Briefkästen Flyer.

