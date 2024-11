Stand: 04.11.2024 14:00 Uhr Schulkinowoche von Ueckermünde bis Waren gestartet

In sieben Kinos der Haff-Müritz Region können Schüler und Schülerinnen in dieser Woche an der Schulkinowoche Mecklenburg-Vorpommern teilnehmen. In Neubrandenburg, Neustrelitz, Demmin, Feldberg und Waren (alle Kreis Mecklenburgische Seenplatte) liefen am Montag die ersten Filme. Auf dem Programm stehen zum Beispiel "Die Kleine Hexe" für die Grundschüler, "Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee" für Viert- bis Siebtklässler und "Dear Futur Children" für ältere Schüler. In der Volksbühne Ueckermünde (Kreis Vorpommern-Greifswald) und im Neubrandenburger Latücht (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) beginnen die Vorstellungen morgen. In den vergangenen Jahren haben mehr als 20.000 Mädchen und Jungen in Mecklenburg-Vorpommern die Möglichkeit genutzt, im Rahmen dieser Aktion ins Kino zu gehen. Der Eintritt kostet einheitlich 4 Euro und ist staatlich subventioniert.

