Schule Sonnenhof aus Demmin gewinnt Aktion "Schule blüht auf"

Die Schule "Sonnenhof" in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat den Wettbewerb des Bauernverbandes "Schule blüht auf" gewonnen. Im Rahmen des Projektes hatten die Schülerinnen und Schüler im Frühjahr eine große Blumenwiese angelegt und gepflegt. Sie dokumentierten das Wachsen der Pflanzen, klebten die Fotos auf eine meterlange Leinwand aus Tapete auf und gestalteten so gemeinsam eine Wiese. Ein buntes Portfolio aus Plakaten, Faltheften und Blühprotokollen hat die Jury in diesem Jahr überzeugt, so die Sprecherin des Bauernverbandes Stefanie Lanin. Die Gewinner erhalten Geld für die Klassenkasse sowie Mal- und Lesehefte zum Thema Bienen und Blüten. Seit dem Jahr 2018 veranstaltet der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern diese Aktion für Grundschulen.

