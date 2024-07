Stand: 09.07.2024 10:25 Uhr Schlägerei in Neubrandenburg: Polizei sucht Zeugen und Täter

Nach einer Schlägerei nahe des Kinos in Neubrandenburg am vergangenen Wochenende sucht die Polizei Zeugen und einen Tatverdächtigen. Der Mann soll in der Nacht zu Sonnabend zusammen mit einem bereits bekannten mutmaßlichen Täter gezielt einen anderen Mann überfallen und verletzt haben. Einer soll das Opfer gewürgt und in den Kopf gebissen haben. Die Beschreibung des Gesuchten: Er ist groß und dünn, hat kurze, braune Haare und trug eine kurze, rot-karierte Hose. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

