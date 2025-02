Stand: 10.02.2025 15:55 Uhr Schiffspropeller aus Waren reisen in die Welt

Am Montagabend verlassen gleich zwei große Schiffspropeller das Mecklenburger Metallgusswerk in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Der Schwerlasttransport mit den 9 Meter und 7,60 Meter großen Propellern startet um 21 Uhr von Waren aus in Richtung Autobahnauffahrt Röbel. Die Schwerlaster sind etwa zwei Stunden unterwegs und können nicht überholt werden. Wie MMG-Geschäftsführer Lars Greitsch informiert, werden die Propeller zunächst nach Hamburg und von dort aus nach China geliefert. Schon am Mittwochabend macht sich ab 21 Uhr dann der nächste Propeller auf die Reise. Auch hier müssen sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen. In diesem Jahr wurden bereits 26 Schiffsschrauben ausgeliefert, wie Greitsch informiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 10.02.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte