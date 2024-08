Stand: 06.08.2024 14:43 Uhr Rund 3.000 Besucher bei Kleinen Orgelkonzerten in Neubrandenburg

Rund 3.000 Besucherinnen und Besucher lauschten in diesem Jahr bereits den "Kleinen Orgelkonzerten" in der Marienkirche in Neubrandenburg. Zum achten Konzert der Saison, gespielt von Vladimir Magalashvili, kamen am Dienstag rund 350 Gäste. Das nächste Konzert gibt Julia Raasch aus Weimar am 17. August. Zwei Wochen später folgt dann ein Konzert der besonderen Art: Vladimir Magalashvili und Aleksandre Volkow spielen vierhändig und vierfüßig. Die "Kleinen Orgelkonzerte" gibt es seit 2017 in Neubrandenburg. Sie finden immer zur Mittagsstunde statt und dauern etwa 30 Minuten. Der Eintritt kostet fünf Euro.

