Stand: 04.05.2025 11:04 Uhr Feuerwehrleute ehren in Röbel ihren Schutzpatron St. Florian

Zum 16. Mal hatte der Kreisfeuerwehrverband Mecklenburgische Seenplatte am Sonntag zum ökumenischen Festgottesdienst zu Ehren des Schutzpatrons der Feuerwehren, Sankt Florian, eingeladen. Rund 200 Feuerwehrleute aus den 181 Wehren des Kreises folgten der Einladung in die Nikolaikirche in Röbel. Der Kreisfeuerwehrverband zählt rund 8.600 Mitglieder, darunter knapp 1.000 Frauen. Im vergangenen Jahr waren die Feuerwehrleute bei knapp 800 Bränden und 1.000 technischen Hilfeleistungen im Einsatz. Der Gottesdienst war dem Schutzpatron Sankt Florian gewidmet. Der Heilige steht für Sicherheit und Schutz der Feuerwehrleute sowie den Mut bei der Bekämpfung von Feuersbrünsten. Aktuell stehen die Freiwilligen Wehren vor der Herausforderung die Tagesbereitschaft abzusichern, weil viele Mitglieder auswärts arbeiten. Zudem sinkt die Zahl der Feuerwehrleute mit einem Lkw-Führerschein, die Fahrzeuge über 7,5 Tonnen steuern dürfen.

