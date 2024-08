Stand: 22.08.2024 16:30 Uhr Rothenklempenow: Badeverbot im Haussee aufgehoben

Das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald hat das Badeverbot für den Haussee in Rothenklempenow aufgehoben. Bei der aktuellen Badewasserkontrolle hätten die ermittelten Werte im normalen Bereich gelegen, so dass im See wieder gebadet werden kann, heißt es. Vor fast einem Monat musste für den Haussee Rothenklempenow ein Badeverbot verhängt werden, weil eine deutliche fäkale Belastung des Gewässers festgestellt wurde.

