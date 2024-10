Stand: 01.10.2024 14:00 Uhr Rosenow: Streik bei Abfallentsorger abgewendet

Vertreter der Gewerkschaft ver.di haben sich mit dem Abfallentsorger ABG in Rosenow auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Die Mitarbeiter bekämen eine Gehaltserhöhung in dreistelliger Höhe bei einer Laufzeit von 18 Monaten, so ein ver.di-Vertreter. Wären die Verhandlungen gescheitert, hätten nächste Woche längere Streiks gedroht. Die ABG ist ein Tochterunternehmen des Abfallentsorgers OVVD. Pro Tag werden in Rosenow etwa 700 bis 800 Tonnen Müll verarbeitet.

