Rollendes Kloster: Bruder Gabriel auch 2025 wieder unterwegs

Franziskaner-Mönch Gabriel Zörnig aus Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wird auch in diesem Jahr mit seinem "rollenden Kloster" unterwegs sein. Seine jährliche Tour durch Mecklenburg-Vorpommern stand auf der Kippe, weil sein bisheriges Wohnmobil die TÜV-Prüfung nicht bestanden hatte. Unter anderem durch Spenden der katholischen Gemeinde in Waren konnte der Franziskaner-Orden ein gebrauchtes Wohnmobil kaufen. Das teilte das Erzbistum Hamburg mit. Bruder Gabriel wird demnach mit seinem Kloster auf Rädern in Innenstädten, an Häfen, in Cafés, auf Markt- und Campingplätzen, sowie bei verschiedenen Veranstaltungen zu finden sein. Auf der Tour soll das moderne Wohnmobil unter anderem als Lernort in den Kirchengemeinden genutzt werden, außerdem will Bruder Gabriel Urlauberseelsorge anbieten. Seit 2021 ist der Mönch im Sommer mit einem Camper unterwegs.

