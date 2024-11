Stand: 21.11.2024 15:58 Uhr Röbel wählt Kinder- und Jugendbeirat

Kinder und Jugendliche in Röbel können noch bis zum Donnerstagabend (19.00 Uhr) einen Kinder- und Jugendbeirat wählen. Mitmachen dürfen alle im Alter von 11 bis 22 Jahren. Sechs Jugendliche stehen zur Wahl. Für alle Kandidaten sind Plätze im Gremium, so Röbels Bürgermeister Radtke. Der Beirat war eines seiner Wahlversprechen. Am Donnerstagmorgen kamen bereits ganze Schulklassen ins Wahllokal auf dem Schulcampus. Der Kinder- und Jugendbeirat hat Rederecht in der Stadtvertretung Röbel und kann eigene Anträge einbringen. Ziel sei es, die jungen Menschen so früh wie möglich in politische Entscheidungen einzubinden, so Radtke.

