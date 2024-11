Stand: 22.11.2024 15:58 Uhr Röbel: Kinder- und Jugendbeirat ist gewählt

In Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wurde zum ersten Mal ein Kinder- und Jugendbeirat gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 34 Prozent. Aus Sicht von Bürgermeister Matthias Radtke (parteilos) fiel die Wahlbeteiligung vergleichsweise gering aus. Der Großteil der Stimmen stamme von Schülerinnen und Schülern, die am Morgen auf dem Schulcampus gewählt hätten. Auszubildende hätten kaum von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht, so Radtke. Wahlberechtigt waren Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 22 Jahren. Die sechs Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirats kommen am 9. Dezember im Rathaus zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Der Kinder- und Jugendbeirat hat Rederecht in der Stadtvertretung Röbel und kann eigene Anträge einbringen. Ziel sei es, die jungen Menschen so früh wie möglich in politische Entscheidungen einzubinden, so Radtke.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte