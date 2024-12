Stand: 19.12.2024 11:34 Uhr Röbeler Feuerwehr bekommt ein neues Löschfahrzeug

Die Stadt Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) bekommt am Donnerstag von Innenminister Pegel 180.000 Euro für den Kauf eines Tanklöschfahrzeuges für die Feuerwehr. Damit kann ein 28 Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden. Amtswehrführer Stefan Reincke erklärte, jetzt könnte die Freiwillige Feuerwehr deutlich besser und intensiver löschen. Denn der Wasserdruck des alten Löschfahrzeugs sei, je nach Höhe des Einsatzes mit der Drehleiter, zu gering gewesen. Jetzt könne man mit 2.000 Liter pro Minute löschen. Die mit etwa 40 Mitgliedern stärkste Gruppe der Freiwilligen Feuerwehren im Amtsbereich in Röbel soll künftig mit dem neuen Löschfahrzeug auch in den umliegenden Gemeindefeuerwehren zum Einsatz kommen.

