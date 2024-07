Stand: 19.07.2024 15:38 Uhr Reuterwoche geht in Stavenhagen zu Ende

Mit einem Treffen der Chöre aus der Region ist am Freitag die Reuterwoche in Stavenhagen zu Ende gegangen. Gefeiert wurden der 150. Todestag des Heimatdichters Fritz Reuter. Höhepunkte waren ein Festumzug mit mehr als 700 Akteuren, ein Bürgerfest sowie das Theaterstück Kein Hüsung, gespielt von einer Laienspielgruppe aus Stavenhagen. Fast 6.000 Besucher kamen zu den Veranstaltungen, mehr als Stavenhagen Einwohner hat. Darunter waren auch Gäste aus den USA, aus Japan und Skandinavien. Bis Ende des Jahres folgen weitere Veranstaltungen, zum Beispiel eine Kultur- und Lichternacht im Oktober. Das Land unterstützt das Festjahr zu Ehren Fritz Reuters in Stavenhagen mit rund 100.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte