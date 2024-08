Stand: 14.08.2024 06:03 Uhr Remplin: Sanierung Schlosspark beginnt

In Remplin bei Malchin beginnt am Mittwoch die Sanierung des Schlossparks. Die ersten 80 Bäume werden gefällt. Sie sind krank und teilweise hohl. Laut Bürgermeiser Axel Müller soll der Park spätestens in zwei Jahren wieder in neuem Glanz erstrahlen. Der Bund fördert die Neugestaltung mit 2,3 Millionen Euro. Etwa 700 neue Bäume sollen gepflanzt und sämtliche Wasserläufe entschlammt werden. Geplant ist auch, eine historische Brücke neu zu bauen und eine weitere zu sanieren. Urspünglich sollte die Sanierung bereits vor drei Jahren beginnen. Doch während der Corona-Pandemie verzögerten sich die Planungen und Baugenehmigungen. Zudem sei es nur in Etappen möglich gewesen, alle nötigen Bäume und Baumateralien zu beschaffen, so Müller. Grundlage für die Sanierung ist ein Original-Plan von Joseph Peter Lenné. Der preußische Gartenkünstler lieferte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Entwurf für die Umgestaltung des 35 Hektar großen Barockparks in einen Landschaftpark englischen Stils. Er gehörte damals dem Großherzog von Mecklenburg-Strelitz. Jetzt ist er in Besitz der Stadt Malchin.

