Stand: 02.08.2024 06:34 Uhr Reitturnier in Cramon: 200 Reiter gehen an den Start

In Cramon bei Hohen Wangelin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) startet am Freitagvormittag ein Reitturnier. Über 200 Reiterinnen und Reiter haben sich zu den Wettkämpfen angemeldet. Die Anmeldezahlen seien in diesem Jahr besonders hoch, so die Veranstalter. 15 Springwettkämpfe gibt es über das gesamte Wochenende. Zunächst geht es für die jungen Pferde zwischen vier und sieben Jahren zu einer sogenannten Gewöhnungsprüfung und anschließenden Springwettkämpfen. Ab Freitagnachmittag geht es in den höheren Klassen L und M weiter. Der sportliche Höhepunkt des Turniers ist das Zwei-Sterne-Springen der mittelschweren Klasse am Sonntag. Titelverteidiger ist Richard Robinson vom Reitverein Ostseeküste Steffenshagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 02.08.2024 | 09:30 Uhr

