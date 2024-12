Stand: 05.12.2024 08:59 Uhr Regionale Schule in Malchin wird erst im Sommer fertig

In Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verzögert sich die Sanierung der regionalen Schule weiter. Gründe sind unter anderem Fußböden, die neu verlegt werden mussten und Fensterbauer mit Lieferproblemen. Außerdem mussten Fluchttreppen auf Bohrpfähle gesetzt werden. Die Schüler können nun frühestens im kommenden Sommer in dem Gebäude unterrichtet werden. Die Arbeiten an der Regionalschule "Siegfried Marcus" laufen seit August 2022. Das Gebäude wird für inklusives Lernen umgebaut. Die Kosten liegen bei rund 9 Millionen Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte