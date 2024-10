Stand: 04.10.2024 17:31 Uhr Region Röbel: Postbote wirft über 1.000 Briefe weg

Ein Postangestellter soll im Bereich Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) über 1.000 Briefe nicht zugestellt sondern in Altpapiercontainer geworfen haben. Laut Polizei wurden die Briefe in Wredenhagen, Priborn und Kieve gefunden. Die Beamten waren in den vergangenen Tagen damit beschäftigt, die insgesamt 1.074 Briefe zu dokumentieren und die betroffenen Empfänger zu ermitteln. Mittlerweile seien die Briefe zugestellt worden, heißt es. Wer der tatverdächtige Briefträger ist, kann die Polizei noch nicht sagen, da die Deutsche Post seine persönlichen Daten der Polizei noch nicht mitgeteilt hat. Bekannt ist nur, dass der Mann bereits fristlos entlassen worden ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 04.10.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte