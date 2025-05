Stand: 12.05.2025 13:16 Uhr 70.000 Euro Schaden: Malchiner Steintor wird saniert

Die Sanierung des Steintors in Malchin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat am Montag begonnen. Es war vor einem Jahr von einem Blitz getroffen worden. Das Steintor hat zwei Türme. Einer wurde durch den Blitzeinschlag komplett zerstört, der andere schwer beschädigt. Den Gesamtschaden beziffert Malchins Bürgermeister Axel Müller (CDU) auf rund 70.000 Euro. Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Während dieser Zeit kommt es am Steintor zu einer Vollsperrung für Fahrzeuge. Der Zugang zum Stadtpark ist für Fußgänger gesperrt.

