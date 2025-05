Stand: 12.05.2025 17:33 Uhr Rettungsschwimmer des Roten Kreuzes starten in die Saison

200 ehrenamtliche und zwei hauptberufliche Rettungsschwimmer hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in diesem Sommer allein zwischen den Rostocker Ortsteilen Markgrafenheide und Diedrichshagen im Einsatz. Rund 16 Kilometer Strand werden zu Hochzeiten im Sommer überwacht. Es sei wichtig, die Strandregeln zu beachten, so ein Sprecher. So herrsche beispielsweise bei roter Flagge absolutes Badeverbot und auch die Buhnen im Wasser dürfen nicht betreten werden. Um auf die Regeln beim Baden aufmerksam zu machen, wurden 300 neue Schilder an den Strandaufgängen der Region aufgestellt. Bilder darauf sollen auch Kindern helfen, sich besser zu orientieren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock