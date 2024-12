Stand: 19.12.2024 17:47 Uhr Rechlin: Neues Denkmal im künftigen Mauerpark

Rechlin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat ein neues Denkmal. Im zukünftigen Mauerpark wurde eine Stele errichtet, die an die 300 jungen Menschen erinnern soll, die während der Zeit des Nationalsozialismus bei Erprobungsflügen für die deutsche Luftwaffe in und um Rechlin ums Leben kamen. Der Mauerpark soll im April 2025 feierlich eröffnet werden. Er ist vor allem der Teilung des Dorfes durch eine Mauer gewidmet. Vom Ende des zweiten Weltkriegs an gab es in Rechlin eine sowjetische Militärzone, die von deutschen Einwohnern nicht betreten werden durfte. 1993 zogen die Soldaten ab. Damit fiel auch die Mauer.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte