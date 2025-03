Stand: 23.03.2025 09:04 Uhr Radfahrer kollidieren am Warener Stadthafen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine E-Bike-Fahrerin im Alter von 63 Jahren in Waren den parallel zur Straße verlaufenden Radweg zwischen Stadthafen und Kietzstraße. In Gegenrichtung befuhr ein 60-jähriger in einem unsicheren Fahrstil den Radweg. Er soll laut Polizei die Kontrolle über sein E-Bike verloren haben und nach links gefahren sein, wo er dann mit der Unfallgegnerin zusammengestoßen ist. Beide Radfahrer stürzten. Die Frau wurde leicht verletzt und noch vor Ort medizinisch behandelt. Der Unfallverursacher hingegen musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Es folgte eine Anzeige wegen des Verdachtes des Fahrens unter Alkoholeinfluss mit Unfallfolge. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 23.03.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte