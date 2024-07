Stand: 05.07.2024 08:42 Uhr Radfahrer greift in Penzlin Polizisten an

An der Badestelle in Penzlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat ein offenbar angetrunkener Mann Gäste angepöbelt und belästigt. Anschließend fuhr er mit dem Fahrrad Richtung Markt. Dort trafen die zur Hilfe gerufenen Polizisten den 46-Jährigen an. Weil der Mann nicht kooperieren wollte, wurde er für eine Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Während des gesamten Einsatzes war er sehr aggressiv, beleidigte und bedrohte die Beamten, so die Polizei. Der Deutsche leistete aktiven Widerstand gegen die Beamten. Er wurde in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 05.07.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte