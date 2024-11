Sendedatum: 14.11.2024 15:00 Uhr Prozessbeginn wegen Misshandlung einer 14-Jährigen

Angeklagt sind eine 39 Jahre alte Frau, ihr 46 Jahre alter Ehemann sowie ihre 17-jährige Tochter aus der Nähe von Pasewalk. Vorgeworfen wird ihnen gefährliche Körperverletztung, Misshandlung von Schutzbefohlenen und Freiheitsberaubung. Es geht um die leibliche Tochter des angeklagten Mannes. Das Mädchen war im Tatzeitraum 14 Jahre alt. Aufgrund von Spannungen im Haushalt soll die Stiefmutter das Mädchen zwischen 2020 und 2021 ständig bestraft haben. Laut eines Gerichtssprechers soll die Frau das Mädchen über mehrere Tage in der Dusche eingesperrt haben. Dort sollte die Jugendliche schlafen, essen und ihre Notdurft verrichten, welche sie auch essen sollte. Die Stiefmutter habe das Mädchen mit ihren Fingernägeln gekratzt und sie gegen Tür und Duschwand gestoßen. Der Vater habe davon gewusst und seine Tochter selbst mehrfach ins Gesicht geschlagen. Auch er und die 17-jährige Tochter der Hauptangeklagten hätten das Mädchen in der Dusche eingesperrt. Der Prozess beginnt am Donnerstag der kommenden Woche. Angesetzt sind sechs Verhandlungstage.

